«Сомнений нет»: В ГД призвали признать Украину террористической страной Депутат Соболев предложил признать Украину террористическим государством

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Соболев

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в комментарии для NEWS.ru предложил признать Украину террористическим государством после теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, страна не имеет самостоятельности и управляется из США.

Нужно признать Украину террористическим государством. Секретарь Совета безопасности России [Николай Патрушев] заявил об этом еще две недели назад. Сама Украина — несамостоятельное государство. То, что оно фашистское и террористическое государство, никаких сомнений нет. Оно управляемое со стороны США. В этом ни у кого не должно быть сомнений, — заявил Соболев.

Депутат предположил, что за террористическим актом в «Крокус Сити Холле» стоят спецслужбы США или Великобритании. По его словам, эти страны «активно проводят политику международного терроризма», и Лондон начал делать это даже раньше Вашингтона.

Все террористические организации, в том числе ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), «Братья-мусульмане» (запрещенная в России террористическая организация) — все они организованы либо спецслужбами США, либо спецслужбами Великобритании, — заключил депутат.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее отмечал, что напавшие на «Крокус Сити Холл» были хорошо подготовленными наемниками, а организаторами теракта он назвал украинские спецслужбы. Пусть это были не спецназовцы, но профессионалы, определенно уже державшие оружие в руках и убивавшие людей, подчеркнул он. Гагин добавил, что их выбрали не случайно.