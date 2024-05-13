Солидарен с Достоевским, был алтарником: необычные факты о Белоусове

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Андрей Белоусов

Президент России Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны РФ Андрея Белоусова. До этого он занимал должность первого вице-премьера. Что известно о Белоусове, какие интересные детали есть в его биографии?

Верит ли Белоусов в Бога

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил, что Белоусов является «абсолютно гражданским и воцерковленным» человеком. По словам журналиста, политик не просто верующий, а даже был алтарником — мирянином, который помогает священнослужителям в алтаре.

«Его можно было встретить в храме. Очень скромно приезжал, молился, ставил свечи, даже алтарничал. Он в храме не „захожанин“. В военной иерархии Белоусов — фигура номинальная. Роль начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова усиливается. Но уравновешивать систему будут новые замы министра обороны. И тогда будет все ясно», — написал Котенок.

Readovka отмечает, что Белоусов служил алтарником в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково в Троицком административном округе.

«Крылатое выражение „не служил — не мужик“, которым злые языки описывают [кандидатуру Белоусова], заиграло другими красками. Будущий министр долгое время служил алтарником <...> в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково в Троицком административном округе. <...> Важно отметить, что алтарнику необходимо разбираться в литургических особенностях, знать чинопоследования таинств крещения и венчания и иных треб, уметь читать на церковнославянском языке, для чего требуются определенные навыки. Таким образом, кандидат в министры обороны, призванный перестроить систему на нужный военный лад, все же мужик — служил», — говорится в публикации.

Что Белоусов говорил о России и мире

В конце октября 2023 года Белоусов высказался о стратификации отечественного бизнеса. По его словам, он делится на три вида: «крысить», «хрючить» и «копытить». При этом, по словам политика, в этом ряду не может быть слова «единорожить».

Фото: council.gov.ru Андрей Белоусов

«„Крысить“ — это налетели, съели и побежали на другую кучу, „хрючить“ — это когда корыто есть и все припадают к нему и отгоняют друг друга, а „копытить“ — когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами. „Единорожить“ — такого слова нет и быть не может в этом ряду. История единорога — это даже не про то, как технологическая Золушка вышла замуж за принца. Это про то, как технологическая Золушка стала тещей короля», — объяснял Белоусов.

Вместе с этим политик обращал внимание, что у России есть свой культурный код. По словам Белоусова, такого нет «у подавляющего большинства стран и народов». В этой мысли политику близок Федор Достоевский.

«Ее (собственную культурную идентичность. — NEWS.ru), кстати, очень хорошо чувствовал Достоевский. Пафос Достоевского, особенно в такой его работе, как «Дневник писателя», там выражен на 100% рафинированно точно. Вот это наш главный ресурс, нам надо его вытащить», — сказал однажды экономист.

Какое образование у Белоусова

Будущий политик родился в интеллигентной семье ученых. Мать Алиса Павловна была кандидатом химических наук, радиохимиком, в чью сферу научных интересов входила химия редких элементов. Отец Рэм Александрович был ветераном войны, экономистом, заведовал кафедрой в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Белоусов учился в физико-математической школе, в 1981 году с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик». После этого он долгое время занимался научной деятельностью. Белоусов работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником лаборатории моделирующих человеко-машинных систем Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. В 1986 году там же защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук. После этого до 1990 года он работал в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП) Академии наук СССР.

С 1990 по 2006 год Белоусов занимал пост старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН. В конце 1990-х он консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина, а позже стал внештатным советником у Михаила Касьянова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Михаила Фрадкова.

В 2000–2006 годах Белоусов возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. С 2006 по 2008 год был замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития. С 2008 по 2012 год являлся директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России.

В 2012–2013 годах Белоусов возглавлял Минэкономразвития. С 2013 по 2020 год был помощником президента РФ по экономическим вопросам. В январе 2020 года его назначили первым заместителем председателя правительства России.

Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов

Какая национальность у Белоусова

Фамилия политика распространена не только в России, но и на Украине, в Польше, Белоруссии, Болгарии. Вариантов ее происхождения несколько, из них самый банальный — от словосочетания «белые усы».

Есть версия, что фамилия могла произойти от указания на место, в которой жили предки, или на приближенность к притоку Десны, а именно к украинской реке Белоус. Однако есть Белоусиха — река в России, протекает в Кольском районе Мурманской области.

Многим кажется интересным отчество политика — Рэмович. Имя Рэм, которое дали отцу Белоусова при рождении, вошло в жизнь в послереволюционный период. Имя сложилось из первых букв слов «революция», «электрификация», «механизация».

Что известно о личной жизни Белоусова

Политик женат, однако подтвержденной информации о его супруге нет. СМИ сообщают, что у Белоусова есть сын Павел. Наследник экономиста родился в 1994 году. Павел Белоусов окончил МГТУ им. Баумана, факультет машиностроительных технологий.

Кроме того, у Белоусова есть младший брат Дмитрий. Он занимает пост ведущего эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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