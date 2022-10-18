YouTube заблокировал аккаунты Совфеда

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» в YouTube, сообщается в Telegram-канале верхней палаты российского парламента. Совфед и телеканал продолжат вести трансляции на отечественных платформах.

Аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на видео хостинге YouTube были заблокированы, вся информация — удалена без возможности восстановления, — говорится в сообщении.

В Google блокировку объяснили правилами компании «в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

Совфед и телеканал «Вместе-РФ» присутствовали в YouTube более восьми лет. За это время было опубликовано порядка 20 тысяч видео — прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории российского государства.

Верхней палате парламента отметили, что подобное развитие событий предполагалось. В связи с этим активно развивались площадки на отечественных платформах, чтобы весь контент был доступен отечественным пользователям. Работа на них будет продолжена.

Роскомнадзор ранее потребовал от Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на YouTube. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой блокировку российских государственных СМИ, таких как ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики.