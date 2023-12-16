«Событие историческое»: Хинштейн объяснил участие в выдвижении Путина Хинштейн назвал честью участие в выдвижении Путина на выборы президента России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Участие в выдвижении Владимира Путина на выборы президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года, является большой честью, заявил в разговоре с NEWS.ru глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Парламентарий добавил, что считает это событие историческим.

Я считаю, что это большая честь — участвовать в выдвижении на пост президента Владимира Владимировича Путина. Событие историческое. Для меня это важно. [Выдвижение] для меня означает продолжение той работы, которой мы занимаемся на протяжении последних лет, реализацию тех задач, которые стоят перед каждым из нас в отдельности и перед всеми нами вместе, главная из которых — это победа, — сказал депутат на собрании инициативной группы избирателей в «Зарядье».

Ранее сообщалось, что инициативная группа избирателей в Москве принимает решение о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года. С этого момента официально начинается его предвыборная кампания.

Собрание проходит в концертном зале «Зарядье». Его анонсировал один из участников группы — народный артист России и художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.