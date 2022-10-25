Собянин: в некоторых регионах необходимы дополнительные меры реагирования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории приграничных регионов России, таких как Белгородская область, необходимы дополнительные меры реагирования, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Как передает РБК, глава столицы отвечает за координацию работы регионов по повышению уровня безопасности. По словам Собянина, президент России Владимир Путин поручил отработать в субъектах реагирование на возникающие угрозы, что и делается в большинстве регионов планово и спокойно.

Тем не менее в ряде субъектов, особенно в приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы и отрабатываем как с субъектами, так и с правительством, — заметил Собянин.

Мэр Москвы на заседании также рассказал, как идет содействие Министерству обороны в развертывании мест для обучения и размещения мобилизованных россиян. Как заявил Собянин, при помощи субъектов РФ уже обустроено примерно 60 тысяч мест.

Ранее чиновник сообщил, что социальная поддержка семей мобилизованных россиян будет вестись всеми регионами системным образом. Большая часть субъектов уже приняла меры по поддержке граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, отметил глава города.

Как сказал Собянин, речь идет об адресной поддержке. Это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады.