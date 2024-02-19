Собянин спрогнозировал численность населения Москвы к 2030 году Собянин: в Москве к 2030 году будет проживать около 14 млн человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал, что в столице к 2030 году будет проживать около 14 млн человек, общее же население Московского столичного региона к этому времени может достичь 23 млн. В своем личном блоге градоначальник подчеркнул, что развитие транспорта должно опережать рост населения и экономики Московской агломерации.

Он добавил, что рост населения является необходимым условием для развития, но вместе с ростом населения будет увеличиваться и нагрузка на транспортную систему.

Сегодня нас 13 млн человек, к 2030 году, по прогнозам, будет приблизительно 14 млн. Добавим к этому 9 млн жителей Подмосковья. Итого — всего через шесть-семь лет в Московской агломерации будет проживать примерно 23 млн человек, — написал мэр.

Ранее в департаменте транспорта Москвы задумались над созданием системы регистрации и учета курьеров. Власти предложили контролировать время работы курьеров, их перемещение и другие параметры. Также было предложено проводить единое тестирование на знание правил безопасного вождения. Движение курьеров предлагается фиксировать с помощью городских камер.

До этого президент РФ Владимир Путин посетил Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий в Москве. Главе государства показали работу искусственного интеллекта, который ставит точный диагноз в 10 раз быстрее обычных исследований.