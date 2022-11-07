Собянин сообщил о досрочном открытии участка столичного метро Собянин: 8 ноября досрочно откроется участок метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что 8 ноября состоится досрочное открытие участка «Октябрьская» — «Новые Черемушки» на Калужско-Рижской линии столичного метрополитена. По словам градоначальника, ограничения в передвижении пассажиров были связаны с прокладкой тоннеля Троицкой линии.

Завтра досрочно откроем участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» на Калужско-Рижской линии метро. Ограничения были связаны с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии — строители уже завершили работы, — заявил Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что Троицкая линия метро пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Собянин подчеркнул, что на новой линии будут пересадки на Калужско-Рижскую, Большую кольцевую, Сокольническую линии и МЦК.

По его словам, близ новых станций живут примерно миллион человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся.

Ранее Собянин заявил о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии подземки позволит переключить внимание на строительство радиальных направлений, которые будут с ней связаны.

Речь идет о Рублево-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях. По его словам, Троицкая ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлевская — в стадии проектирования, а на Рублево-Архангельской уже приступили к активной фазе работ.