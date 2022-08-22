Собянин рассказал об ухудшении ситуации с пожарами под Рязанью

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Смог в столице будет рассеиваться по мере ликвидации лесных пожаров в Рязанской области, заявил прибывший в регион мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводит ТАСС. При этом он сообщил об ухудшении ситуации: очаги продолжают разгораться, а верховых пожаров и труднодоступных мест для тушения становится все больше.

По просьбе Министерства природных ресурсов увеличили группировку почти до 9 тыс. человек. Отправили дополнительно 200 единиц техники, чтобы не давать расходиться пожару, локализовать его и ликвидировать, — сказал Собянин.

Накануне Собянин сообщил, что московские спасатели оказывают помощь в борьбе с природными пожарами коллегам из регионов. Он рассказал о 400 сотрудниках МЧС, работающих в Рязанской области. По его словам, туда также были направлены шесть вертолетов из столицы и 120 единиц техники. При этом во Владимирской области трудятся 200 человек и 70 единиц техники.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что запах гари и смог от пожаров, окутавших столицу, уйдут только с началом дождей, а они в ближайшие дни не ожидаются. По его словам, жара будет только усиливаться, столбик термометра поднимется до плюс 33 градусов. Август в этом году выдался самым сухим с начала ХХI века, отметил специалист.