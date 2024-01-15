Собянин рассказал о прибавлениях у обитателей Московского зоопарка Собянин: в 2023 году в Московском зоопарке родились около 1,5 тысячи детенышей

Фото: t.me/svetlanaakulova1

В Московском зоопарке в 2023 году у различных животных родилось в общей сложности около 1,5 тысячи детенышей, сообщает «Москва 24» со ссылкой на информацию столичного мэра Сергея Собянина. Как отметил градоначальник, каждый новорожденный находится под особым присмотром.

Их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение, — рассказал мэр.

Он напомнил, что в январе прошлого года потомство появилось у пингвинов Гумбольдта. Также в террариуме вылупился детеныш редчайшей лучистой черепахи. В течение года прибавления произошли у кошачьих лемуров и черных лебедей. В мае у кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фреи родились шестеро щенков. Это стало уже шестым потомством пары. Капибары Кузьма и Малая стали родителями два раза, завоевав таким образом титул самой «многодетной» семьи Московского зоопарка — в общей сложности у них родилось пять детенышей.

Одним из главных событий прошедшего года стало рождение большой панды, которую назвали Катюшей, пишет издание. А в конце декабря впервые в истории России в искусственной среде обитания в «Москвариуме» появился детеныш косатки. Вес новорожденной составил 150 кг, длина — около двух метров.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в соцсетях видео, на котором пятимесячная панда Катюша учится грызть бамбук, повторяя за мамой. На кадрах видно, как мама-панда Диндин быстро объедает с бамбука листья, а Катюша берет с нее пример.