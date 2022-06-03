Собянин: пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» потушили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ликвидация пожара в «Гранд Сетунь Плаза»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сотрудники МЧС потушили пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе столицы. В своем Telegram-канале он отметил, что двоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Собянин подчеркнул, что одному из них медпомощь была оказана на месте. По словам мэра, их жизни ничто не угрожает.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» потушен. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте, — заявил Собянин.

Ранее сотрудники МЧС сняли видео внутри сгоревшего бизнес-центра. Всего из здания удалось спасти 125 человек, 11 из них — при использовании специальных устройств, одного из которых госпитализировали в центр имени Склифосовского.

Представитель экстренных служб ранее заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание.