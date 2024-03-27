Собянин назвал число пострадавших из «Крокуса» в больницах Москвы Собянин: 60 пострадавших при теракте в «Крокусе» находятся в больницах Москвы

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в Боткинскую больницу к пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Еще 60 человек из числа пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» находятся на лечении в московских больницах, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, в общей сложности в медучреждения Москвы поступили 94 человека, 34 уже выписаны.

Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян, — написал Собянин.

Он отметил, что более 100 сотрудников московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестер усилили рабочие смены в больницах для спасения пострадавших. При этом больше 7700 человек сдали донорскую кровь, добавил Собянин.

В среду, 27 марта, у «Крокус Сити Холла» прошла утренняя панихида по жертвам теракта. На представленных с места событий кадрах можно увидеть, как батюшка зачитывает молитву перед мемориалом. Кроме того, вдоль проезжей части рядом с концертным залом на ограде размещены цветы.

Также сообщалось, что Андрей Сыропятов, пропавший при теракте в «Крокус Сити Холле», основатель студенческой организации, участники которой работали в ТРЦ, числится погибшим. Его фамилия появилась в обновленных списках жертв трагедии, опубликованных пресс-службой МЧС.