Собянин назначил нового вице-мэра Москвы Собянин назначил Владимира Ефимова вице-мэром Москвы вместо Андрея Бочкарева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Ефимов

Глава Москвы Сергей Собянин освободил Андрея Бочкарева от должности вице-мэра столицы, говорится в указе градоначальника, размещенном на его сайте. Сообщается, что этот пост занял Владимир Ефимов.

Освободить Бочкарева Андрея Юрьевича от должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства по собственной инициативе, — говорится в указе.

Известно, что до этого Ефимов занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. От этой должности его освободили.

Назначить Ефимова Владимира Владимировича на должность заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства на срок полномочий мэра Москвы, освободив от должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, — сообщается на сайте.

Ранее Собянин освободил Александра Молоткова от должности руководителя столичного департамента образования и науки. Мэр назначил Ирину Каклюгину новой главой столичного департамента. В указе сказано, что она будет на этой должности «на срок полномочий мэра Москвы».