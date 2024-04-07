«Собственный тупик»: Захарова о попытках нарушить цифровой суверенитет РФ Захарова: попытки НАТО нарушить цифровой суверенитет России зашли в тупик

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Попытки НАТО нарушить цифровой суверенитет России зашли в тупик, констатировала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Альянс во главе с США занимался цензурированием и сегрегацией, чтобы сохранить доминирование и свою исключительность, однако все это закончилось неудачей, на что указывает реакция мирового сообщества, передает ТАСС.

Это [структуры] НАТО во главе с США <...> занимаются цензурированием и сегрегацией, чтобы сохранить, как они говорят, собственное доминирование и собственную исключительность в цифровой среде. То, что они пришли к собственному тупику, тоже очевидно, — заявила Захарова.

Комментируя сложившуюся ситуацию, дипломат отметила, что работа МИД будет направлена на укрепление цифрового суверенитета России. По ее словам, в период гибридной войны это неразрывно связано с безопасностью государства.

Ранее Захарова высказалась о развитии Рутуба, добавив, что Министерство иностранных дел России загрузило на Rutube 5,5 тысячи видеороликов, и это только начало. Дипломат добавила, что ведомство также активно присутствует на других площадках, однако там оно находится в условиях «жесточайшей, абсолютно несправедливой информационной войны», ведущейся против России недружественными странами.