Собственники аварийных квартир смогут быстро получить новое жилье В России владельцы аварийных квартир смогут получать новое жилье вне очереди

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Владельцам аварийного жилья в России дали право получать новую недвижимость вне очереди по договорам социального найма. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в две статьи Жилищного кодекса. Согласно закону, собственников и нанимателей квартир уравняли в праве на внеочередное получение жилья, если их единственная недвижимость не подлежит ремонту или реконструкции.

Указанным в настоящем пункте собственникам жилых помещений жилые помещения по договорам социального найма предоставляются вне очереди в случае, если в установленном федеральным законодательством порядке не принято решение об изъятии земельного участка, на котором расположено принадлежащее им на праве собственности жилое помещение или расположен многоквартирный дом, — говорится в тексте указа.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов ранее заявил, что в аварийных домах проживают порядка 1,3 млн россиян. По его словам, каждый год по всей России около 2 млн квадратных метров жилья признают аварийными. Депутат подчеркнул, что только за период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года количество такой недвижимости увеличилось на 13 млн кв. м.