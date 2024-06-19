Собственникам «проштрафившихся» предприятий ОПК в России пригрозили заменой Алиханов: в России «проштрафившиеся» предприятия ОПК могут сменить собственника

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В России «проштрафившиеся» предприятия оборонно-промышленного комплекса могут сменить собственника, заявил на заседании бюро Союза машиностроителей глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По его словам, которые приводит ТАСС, в общенациональном масштабе работа ОПК переведена на принципы жесткого проектного менеджмента.

С точки зрения эффективности планирования в ОПК основные идеи уже внедрены и доказали свою работоспособность. В частности, вся производственная база системно обвязана сквозными графиками комплектования, сходящимися в конечном итоге в план-графики поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК, — объяснил Алиханов.

Министр отметил, что справившиеся с задачей промышленные площадки привлекут внимание властей.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что сегодня в России на фоне проведения специальной операции наблюдается кратный прирост производства широкой номенклатуры вооружения и военной техники и встает вопрос, что делать с этими мощностями после завершения СВО. По его словам, уже сейчас большое количество стран проявляет заинтересованность в приобретении отечественной продукции. По этой причине в будущем Россия более активно перейдет к этой фазе.