«Соболезнуем»: Песков о теракте в Кабуле Песков рассчитывает, что виновные в теракте в Кабуле понесут заслуженное наказание

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Сотрудник афганских сил безопасности охраняет место взрыва у здания посольства РФ в Кабуле, Афганистан

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования родственникам сотрудников российской дипмиссии, погибших в результате теракта у посольства РФ в Кабуле. Он выразил надежду, что преступники понесут заслуженное наказание, а в здании посольства усилят меры безопасности, передает РИА Новости.

Прежде всего мы соболезнуем родным сотрудников. Надеемся, что будут созданы все условия для обеспечения безопасности наших сотрудников, виновные понесут наказание и требуем, чтобы были усилены меры безопасности, — заявил Песков.

5 сентября у ворот здания российской дипмиссии в Кабуле подорвался террорист-смертник. Затем он был застрелен охранниками талибов («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В результате происшествия погибли или пострадали от 15 до 20 человек, включая студентов, которые учатся в России. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

Позднее МИД России подтвердил гибель двух российских сотрудников дипмиссии при взрыве. По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. По информации местных журналистов, смертник хотел добраться до охраны посольства, но не успел.

Ответственность за совершенный теракт взяли на себя члены «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).