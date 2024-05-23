Соболев рассказал, как противодействовать коррупции в армии Соболев призвал выжигать коррупцию в армии «каленым железом»

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Виктор Соболев

Коррупцию в случае ее проникновения в Вооруженные силы России необходимо «выжигать каленым железом», заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, в случае выявления факта кражи выделяемых на СВО денег необходимо проводить тщательные расследования, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы на армию выделяем огромные деньги, идет война, если эти деньги <...> куда-то идут в сторону, то нужно провести тщательное расследование и во всем разобраться, — сказал парламентарий.

Комментируя аресты высокопоставленных лиц и офицеров в Минобороны РФ, он заявил, что пока еще не знает об аресте замначальника Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Говоря о задержании замминистра обороны Тимура Иванова, он сказал, что тот не является офицером, и напомнил, что Иванов не служил в армии.

Соболев добавил, что не верит в причастность к мошенничеству в особо крупном размере командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова, которого ранее арестовал 235-й гарнизонный военный суд.

Что касается командующего армией Попова, я считаю, что это ложь. Я звонил в армию, там тоже никто не верит, — резюмировал он.

Об аресте замначальника Генштаба ВС РФ стало известно 23 мая. Соответствующее решение принял 235-й гарнизонный военный суд. Арест произошел в рамках дела о получении особо крупной взятки. Генерал может лишиться свободы на срок до 15 лет.

Задержание произошло в связи с делом о возможных махинациях. В правоохранительных органах отмечали, что у высокопоставленного военного проходили обыски. Шамарин также занимает должность начальника Главного управления связи ВС России. Генерал побывал на допросе.