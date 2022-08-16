«Собаки превыше всего»: Захарова об эмиграции семьи Кулебы Захарова назвала эмиграцию семьи Кулебы «истинным патриотизмом» киевского режима

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что вся его семья, включая собак, эмигрировала из страны после начала спецоперации, прокомментировала в Telegram представитель МИД России Мария Захарова в Telegram. По ее мнению, все, что нужно знать «об истинном патриотизме киевского режима», это то, что для них «собаки превыше всего».

Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего, — написала Захарова.

Ранее Кулеба заявил, что Европа ждет падения Киева. По словам политика, его часто спрашивают, сколько еще продержится республика, вместо того чтобы поинтересоваться, чем ей помочь.

До этого он сообщил, что у некоторых западных стран начался зуд по поводу переговоров Киева и Москвы, потому что постепенно приближается зима. Кулеба отметил, что европейские страны начинают все активнее предлагать начать мирные переговоры с Москвой. Однако Киев, по его словам, пока не готов к этому.

По словам украинского министра, пока в Киеве не заметили признаков того, что Москва собирается проводить мирные переговоры. Ранее он говорил, что сесть за общий стол с российской стороной можно будет только после того, как Украина одержит победу на поле боя.