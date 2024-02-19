«Собаке — собачья смерть»: депутат высказался о гибели пилота-предателя Депутат Соболев: угнавший вертолет ВС РФ Кузьминов предал бы и другую страну

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Максим Кузьминов

Россиянин Максим Кузьминов, который угнал вертолет ВС РФ на Украину и предал свою страну, поступил бы точно так же и с другим государством, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, остается лишь сожалеть, что в России есть люди, которые идут на такие шаги на фоне войны Запада против русского мира.

Предателей вообще никто не любит. Если он один раз предал свою страну, то после может предать и другую. Это люди понимают. Собаке — собачья смерть. Мы можем только сожалеть, что у нас есть такие предатели на фоне той серьезной войны, которая объявлена Западом русскому миру, — заявил Соболев.

Многие годы в России не дорабатывался вопрос патриотического воспитания, добавил депутат. По его словам, результатом стало то, что военный ВС РФ передал вертолет противнику в период проведения спецоперации.

Остается только сожалеть и работать над тем, чтобы подобного больше не происходило, — констатировал депутат.

Ранее Главное управление разведки Украины подтвердило факт смерти российского пилота Кузьминова, который ранее угнал вертолет ВС РФ и передал его военным ВСУ. Telegram-канал SHOT сообщил, что Кузьминова застрелили в Испании. По данным канала, в мужчину выстрелили двенадцать раз, после чего его переехала машина.