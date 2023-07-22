Соавторы законопроекта о лишении гражданства всех россиян отозвали подписи Цеков: соавторы законопроекта о лишении россиян гражданства отозвали подписи после слов Клишаса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соавторы законопроекта о лишении гражданства россиян отозвали свои подписи после заявления главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса об их профнепригодности, рассказал изданию «Подъем» сенатор от Крыма Сергей Цеков. Издание утверждает, что подписи отозвали Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга Бас, Цеков остался единственным автором инициативы.

Некоторые мои коллеги подписи поотзывали, хотя я их предупреждал сразу, что ситуация будет непростая. Но я не планирую этого делать, — сказал сенатор.

Он призвал коллегу по верхней палате Клишаса «воздерживаться от неуважительных высказываний». Цеков также уточнил, что предлагает не лишать гражданства, а прекращать его, однако разницу в этих двух понятиях пояснить не смог.

Меня тоже интересует [этот вопрос]. Я считаю, надо чётко объяснить, что такое лишение, что такое прекращение [гражданства]. Пока, честно говоря, я не знаю таких разъяснений, — резюмировал Цеков.

Ранее Клишас заявил, что идея лишать россиян гражданства по факту рождения противоречит Конституции России. Он процитировал п. 3 ст. 6 Конституции России, согласно которому гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. По его словам, инициативы сенаторов, противоречащие Конституции РФ, дают основания задуматься о том, могут ли они занимать свою должность.

Авторы инициативы о прекращении гражданства РФ ранее отметили, что согласно утвержденному в апреле закону «О лишении гражданства», паспорт может быть изъят за совершение преступления, которое создает угрозу безопасности России. Речь шла исключительно о людях с приобретенным гражданством. Сенаторы, включая Цекова, предложили расширить действие закона на людей, которые приобрели паспорт РФ по факту рождения, а также на основании федерального конституционного закона.