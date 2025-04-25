«Снова на передовой»: Медведев раскрыл, с чем сегодня борется Россия Медведев: Россия сегодня вновь сражается с нацизмом, надевшим новую маску

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Россия сегодня так же, как и во время Великой Отечественной войны, сражается с нацизмом, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе открытия Международной патриотической акции «Диктант Победы». Однако, подчеркнул он, на данный момент нацизм принял другой облик, хотя сущностно не изменился, передает ТАСС.

Сегодня наша страна снова на передовой против того же нацизма, но который надел новую маску. Солдаты и офицеры СВО, те, кто трудится в тылу, кто помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников. Благодаря нашим героям мы видим, как история безжалостно наказывает тех, кто не усвоил ее уроков. Кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем, мы не позволим этого сделать, — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что критика американского президента Дональда Трампа в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского из-за его заявления о статусе Крыма была долгожданной. Он выразил надежду, что «различные европейские фрики», такие как премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, это услышат.

Трамп в ответ на претензии Зеленского относительно признания Крыма российским задался вопросом, если ему так нужен российский полуостров, то почему Киев не сражался за него 11 лет назад. В результате хозяин Белого дома пришел к выводу, что его украинскому коллеге нечем похвастать. Ситуация на Украине плачевна — он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем лишится всей страны, подчеркнул президент США.