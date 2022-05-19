«Снесёт полберега континента»: Рогозин пригрозил миру «Сарматом» Рогозин: один «Сармат» снесёт полберега не понравившегося России континента

Россия может «снести полберега» того континента, который ей не понравится, с помощью всего лишь одной баллистической ракеты «Сармат», заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» общества «Знание». Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказывал о том, что американцам не нравятся «Посейдоны» и «Сарматы», и они хотят ограничить их применение.

Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится, — заявил глава Роскосмоса.

Ранее Антонов рассказал, что США планируют включить «Сарматы» и «Посейдоны» в новый договор о контроле над вооружениями, чтобы ограничить их применение.

В начале мая телеведущий Дмитрий Киселёв припугнул Великобританию последствиями возможного ядерного удара. Журналист напомнил, что одна ракета «Сармат» может уничтожить целый остров, на котором располагается Соединённое Королевство. Погрузить британцев в «морскую пучину» может и российский подводный комплекс «Посейдон», подчеркнул телеведущий.