СМИ провожают Мизулину из Совфеда: причины ухода, чем запомнится Сенатор Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после выборов

Фото: Совет Федерации

Елена Мизулина

Сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября. По данным СМИ, ее не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко. NEWS.ru рассказывает, чем запомнится Мизулина.

Что известно об уходе Мизулиной из Совета Федерации

Сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября.

По данным источника РБК, вероятность ухода Мизулиной высока. Согласно законодательству, кандидат на пост губернатора должен выдвинуть в избирательную комиссию три кандидатуры на должность сенатора от региона. После выборов избранный руководитель региона представляет одну кандидатуру в Совет Федерации.

Как Мизулина оказалась в Совете Федерации

Елена Борисовна Мизулина родилась 9 декабря 1954 года в городе Буе Костромской области. Она училась на факультете истории и права Ярославского государственного университета, где познакомилась со своим будущим мужем Михаилом Мизулиным. Сейчас он является доцентом кафедры политологии и политического управления РАНХиГС.

В 1992–1996 годах Мизулина была сенатором первого состава Совета Федерации, куда была избрана от Ярославской области по списку блока «Выбор России». С 1995 по 2003 год она была депутатом Государственной думы от партии «Яблоко», а с 2007 по 2015 год — от «Справедливой России». В 2011–2015 годах Мизулина возглавляла комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей. С 2015 года стала членом Совета Федерации, где представляет исполнительную власть Омской области.

Изначально она выдвигалась в верхнюю палату парламента от губернатора Омской области Виктора Назарова, а после — от сменившего его Александра Буркова. В конце марта 2023 года Бурков ушел в отставку, врио губернатора был назначен бывший глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Общероссийскую известность Елена Мизулина приобрела в качестве главы думского комитета по делам семьи, женщин и детей

Какой может причина ухода Мизулиной, чем она займется дальше

По мнению политолога Алексея Макаркина, у врио губернатора Омской области Виталия Хоценко могут быть свои интересы по выдвижению новых кандидатов в сенаторы. Об этом он заявил NEWS.ru.

«Кроме того, „смене смена идет“. В политику теперь пришла уже Екатерина Мизулина (дочь Елены Мизулиной — NEWS.ru), которая проявляет еще большую активность, причем таких же ультраконсервативных позиций, как и ее мать. Поэтому кто-то из Мизулиных в политике все равно останется. Меняются поколения, но сохраняется идеологическая составляющая», — сказал Макаркин.

Политолог пояснил, что после ухода из Совета Федерации Мизулина, скорее всего, вплотную займется общественной деятельностью. По его словам, у сенатора есть преимущество, так как она давно не изменяет своим взглядам.

«Идти в исполнительную власть ей уже поздновато. Поэтому, скорее всего, она займется общественной деятельностью. Тем более, она сейчас в мейнстриме со своей консервативной риторикой. Кстати, в 90-е годы она была либеральным политиком, но потом резко поменяла свои взгляды. Ее высказывания привлекали внимание на контрасте ее предыдущих заявлений», — заявил Макаркин.

Какими инициативами запомнится Мизулина

Общероссийскую известность Елена Мизулина приобрела в качестве главы думского комитета по делам семьи, женщин и детей благодаря разработке законов, касающихся ограничений пропаганды ЛГБТ в России и работы ряда ресурсов в интернете.

Она была одним из авторов принятых в 2012 году поправок в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», на основе которых был создан реестр запрещенных сайтов. Внесенные изменения касались ограничения доступа к противоправной информации в интернете для детей.

В 2013 году был принят предложенный Мизулиной закон «Об оскорблении чувств верующих», который ввел уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств — до трех лет лишения свободы.

Она также выступала за ограничение прав женщин на аборты и стала одним из инициаторов закона, установившего административную ответственность для медработников за проведение незаконных абортов.

В июне 2013 года Мизулина представила проект «Концепции государственной семейной политики до 2025 года», который подразумевает введение налога на разводы и определяет государственным идеалом семьи «брак с целью рождения и совместного воспитания трех и более детей».

Она также вносила законопроект о декриминализации домашнего насилия. Согласно ее предложениям, домашнее насилие нужно рассматривать только как административное правонарушение. Она считала, что наказания за домашнее насилие, предусмотренные существующим законодательством, неприемлемы, и выступала за изменение «этих абсурдных позиций».

Уже будучи членом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Мизулина предложила принять закон о том, как писать законы. По ее мнению, люди боятся и не понимают сложно написанных законов, в которых используются неизвестные им термины. «Непонимание равнозначно незнанию, а незнание закона не освобождает от ответственности по нему, — говорила Мизулина. — Но оно освобождает от права, то есть люди начинают жить помимо закона. А закон становится уделом правоприменителей. Остальные живут сами по себе».

Фото: Совет Федерации Мизулина выступала против использования нецензурной лексики в интернете

Какими высказываниями известна Елена Мизулина

Про «закон Димы Яковлева»

Елена Мизулина выступила резко против запрета на усыновление российских детей-сирот американцами. Инициатива стала известна как «закон Димы Яковлева» — он вступил в силу в декабре 2012 года.

«Это просто подло, если не сказать подленько. Никогда Россия, как страна, не защищала свои интересы, используя детей. Я очень хорошо помню, как происходило с чеченской войной от ее начала и все последующие годы — 1995-й год был характерный. Чеченские боевики тогда использовали „живой щит“ из детей и женщин, и мы все говорили, что это подло и низко. Этим решением (о запрете усыновления. — NEWS.ru) мы опускаем Россию до уровня террористов и боевиков», — заявила Мизулина. Тем не менее она в итоге проголосовала за данный законопроект.

Про контроль над интернетом

Она также выступала за усиление контроля над интернетом с целью ограничения использования нецензурной лексики в Сети.

«Мы собрались сегодня, чтобы посоветоваться с представителями интернет-сообщества относительно того, как сделать это пространство безопасным для детей. Нам необходимо понять, насколько профессиональное интернет-сообщество способно справиться с задачей очищения интернета от ненормативной лексики, — сказала Мизулина в июле 2013 года, открывая круглый стол в Госдуме. — Кто-то считает, что в интернете много анонимных пользователей, нельзя ограничить [использование мата], но благодаря Сноудену мы знаем, что нет анонимных пользователей, любой адрес можно установить».

Про аборты

Мизулина последовательно выступала за ограничение абортов, считая их «угрозой национальной безопасности России».

Фото: Совет Федерации Елена Мизулина считается инициатором запрета ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних

«На самом деле аборт — это насилие над женщиной, даже если она идет на аборт добровольно. Это насилие и над человечком», — говорила она.

Про суррогатное материнство

Мизулина активно боролась с суррогатным материнством, считая, что оно угрожает человечеству вымиранием.

«Новое явление, которое только сейчас начало сотрясать наше общество, — суррогатное материнство. Это страшнейшее явление, оно грозит вымиранием не только России, но и человечеству в целом. Может быть, человечество поймет, что как и ядерное оружие запрещается, чтобы не погибла планета Земля, так нужно запретить и технологии, которые уничтожают естественную среду, естественные способы рождения детей, естественные способы воспроизводства человека», — заявила Мизулина осенью 2013 года, выступая на исторической конференции в Манеже, посвященной осмыслению пути страны в контексте трехвековой истории царской России под управлением династии Романовых.

Про ЛГБТ

Елена Мизулина считается инициатором запрета ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. Сам законопроект об административной ответственности за «пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних» внесли в Госдуму в марте 2012 года депутаты Заксобрания Новосибирской области от «Единой России». Однако возглавляемый Мизулиной комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей поддержал инициативу новосибирцев, хотя правовое управление нижней палаты рекомендовало отклонить законопроект. Мизулина и ее коллеги по комитету внесли изменение в документ: вместо «пропаганды гомосексуализма» в нем запретили «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних.

«Я думаю, у нас не так много гомосексуалистов, как пропаганды. Я уже 100 раз сталкивалась — противники закона не знают его текста, не читают материала, который мы предоставляем, невнимательно слушают, а потом осуждают то, чего в законе нет. Пусть приходят и убеждаются, что имеют дело с цивилизованными людьми, соблюдающими международные нормы», — так комментировала Мизулина прохождение законопроекта в Госдуме.

Про религию

Сенатор является сторонницей повышения роли религии в общественной жизни.

«Практически ни одно решение в сфере семьи сейчас невозможно провести без очень активного давления общественности и представителей разных традиционных религий. Сейчас этого уже не сбросишь. Сбрасывать со счетов их неправильно, а что им можно предложить? Им же нельзя сказать: „Давайте, входите в структуры власти“. Всего лишь: пусть представители всех традиционных религий имеют возможность влиять на принятие решений в сфере семьи. Мы это сделали на основании анализов. Это не из воздуха все», — утверждала парламентарий.

Про интим-переписку взрослых с детьми

Также Елена Мизулина предлагала ввести уголовную ответственность по аналогии с американским опытом за интимную интернет-переписку взрослых с несовершеннолетними.

Фото: Совет Федерации Будучи членом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Мизулина предложила принять закон о том, как писать законы

«Необходимо вводить уголовную ответственность за переписку взрослых в социальных сетях или с помощью мобильных устройств с несовершеннолетними на любую сексуальную тематику», — заявила она, выступая на VI Международном Форуме безопасного интернета-2015.

Про «Википедию»

Мизулина подозревала руководство русскоязычной «Википедии» в том, что оно представляет интересы «педофильского лобби». Так она отреагировала на временное прекращение работы русскоязычного раздела «Википедии» 10 июля 2012 года в знак протеста против рассматривавшихся в Думе поправок к закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Я лично считаю, что „Википедия“ — это прикрытие, как у террористов. Они всегда, как живым щитом, прикрываются детьми либо женщинами. Это прикрытие, поскольку самой „Википедии“ вряд ли что грозит. Я пользуюсь „Википедией“. Причем, обратите внимание, только русскоязычная версия закрыта. Поэтому это попытка шантажа российских парламентариев. За ними стоит лобби, и очень велики подозрения, что это педофильское лобби», — подчеркнула парламентарий.

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