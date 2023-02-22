Сменившего пол экс-сотрудника ФСБ задержали в Москве

Фото: Соцсети

Катерина Майерс

В Москве силовики задержали трансгендерную активистку Катерину Майерс (ранее она была капитаном ФСБ Александром Чумаковым), сообщает Telegram-канал Ксении Собчак. Против нее возбудили дело из-за попытки выехать за границу в декабре 2022 года.

По словам близкой подруги Майерс, сегодня в 07:35 утра к ней пришла полиция с обыском — женщину увезлив Следственное управление ФСБ, где она находится несколько часов и с тех пор не выходит на связь. Подруга утверждает, что из квартиры Майерс при обыске изъяли дневник, протоколы заседаний (судебных и со службы), ЛГБТ-литературу, и флакон с гормонами (эскрадиол).

Также по словам подруги, в отношении Майерс возбудили уголовное дело из-за попытки покинуть страну в декабре прошлого года, но по какой статье – неизвестно.

Ранее сообщалось, что против блогера-трансгендера Даши Корейки (Максим Матвеев) и ее друга Хилми Форкса завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ (6.21 КоАП), передает РИА Новости со ссылкой на МВД России. Также их проверяют на «незаконное изготовление порнографических материалов».