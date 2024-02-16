«Смелый и талантливый»: бывший кандидат в президенты России о Навальном Экс-кандидат в президенты РФ Надеждин назвал Навального «смелым и талантливым»

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Оппозиционер Алексей Навальный был одним из самых талантливых и смелых людей в России, написал в Telegram-канале бывший кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. По его словам, он молится, чтобы информация о смерти Навального оказалась неправдой.

Адвокаты и сторонники Алексея пока не сообщают никакой дополнительной информации. Знаем только, что адвокат вылетел в Харп, где находится колония. Мы ждем подтвержденной информации. Я молюсь, чтобы информация оказалась неправдой. Алексей — один из самых талантливых и смелых людей в России, которых я знал, — заявил Надеждин.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что Навального давно забыли и убивать его не было никакого смысла. Так она высказалась о публикациях «буржуйских СМИ» о политическом характере смерти осужденного оппозиционера. По словам Симоньян, это выгодно не России, а «противоположным силам».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался, что смерть Навального — это ужасная новость и огромная трагедия для общества России. Он добавил, что оппозиционер был «ярым защитником российской демократии». Британский премьер подчеркнул, что мыслями находится рядом с супругой Навального и российским народом.