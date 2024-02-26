«Смехотворно»: Песков о конференции в Женеве по «формуле мира» Зеленского Песков: у РФ не было контактов по конференции, где обсудят «формулу» Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

У России не было никаких контактов по теме запланированной на весну конференции в Женеве, в рамках которой планируется обсуждение «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующий формат является «несерьезным и смехотворным».

Мы неоднократно говорили, что по меньшей мере это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России. Что само по себе несерьезно и даже смехотворно, — заявил Песков.

Ранее на пресс-конференции «Украина. 2024 год» Зеленский заявлял, что Киев планирует предложить Москве документ, который станет итогом предстоящего саммита по «формуле мира». Вместе с тем он допустил, что российская сторона может не принять предложение. Он также добавил, что для Украины важно, чтобы инициатива исходила именно от нее.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что онлайн-саммит G7 нисколько не приблизил разрешение украинского конфликта и напомнил «сходку» последователей Оруэлла. По его мнению, участники встречи делают вид, что поддерживают «формулу мира» Зеленского, но на самом деле подталкивают мир к большой войне.