В России предложили штрафовать службы доставки за нарушения курьерами ПДД Петербургские депутаты предложили штрафовать службы доставки за нарушения ПДД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следует ввести штрафы для юридических лиц, чтобы наказывать службы доставок за нарушения курьеров на дорогах, с таким предложением выступили депутаты петербургского заксобрания. Председатель комиссии заксобрания по транспорту Алексей Цивилев в разговоре с «Парламентской газетой» подчеркнул, что сейчас за нарушения ПДД штрафом облагаются только сами велосипедисты или электросамокатчики.

Мы планируем доработать эти положения, предложив ввести штрафы для юридических лиц, которые работают с курьерами, если их доставщик нарушил правила. Пока думали установить штрафы в 30–40 тысяч рублей. Но еще прорабатываем этот вопрос, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, сами операторы заинтересованы в улучшении ситуации на дорогах. Цивилев рассказал, что они пообещали присвоить курьерам номера, которые будут указаны на доставочных рюкзаках, и создать единый номер для жалоб людей, которые станут свидетелями нарушений ПДД. Парламентарий добавил, что также необходимо ввести страховки для курьеров.

Цивилев ранее предложил запретить ездить на электросамокатах зимой в заснеженную погоду и при гололеде. Депутат выступил с идеей внести в ПДД норму об ограничении передвижения на средствах индивидуальной мобильности при неблагоприятных погодных условиях в зимний период.