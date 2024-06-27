«Слуги англосаксов»: в Госдуме рассказал, как американцы готовятся к войне Депутат Толмачев: прибалты готовят почву для принятия войны западным обществом

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

Призыв Польши и Прибалтики построить линию обороны на границах России и Белоруссии необходим для подготовки американцев и европейцев к войне, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, прибалты несколько десятилетий демонстрируют себя как самых верных слуг англосаксов и сейчас они выполняют возложенную на них роль.

Очевидно, что таким решением власти Прибалтики не о здоровье своих граждан заботятся — это подготовка к большому конфликту. Именно прибалты несколько десятилетий демонстрируют себя как самых верных слуг англосаксов, заботящихся о благоденствии хозяев больше, чем о собственных интересах. Так что, если упомянуты балтийские республики, жди беды. Так что вся эта игра в кошки-мышки нужна только для подготовки американцев и европейцев к войне, — сообщил он.

По мнению Толмачева, единственная преграда на пути полномасштабной войны — общественное мнение европейцев, которое Запад последовательно готовит к столкновению. Именно этим обусловлена неготовность американцев поставлять сразу все виды вооружений украинцам — они понимают, что это значит войну с Россией, а их население к такому повороту не готово.

Призыв стран Прибалтики и Польши к Брюсселю построить укрепления вдоль границы с РФ и Белоруссией ранее оценила представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что Польше, Литве, Латвии и Эстонии стоит подумать над тем, чтобы реализовывать идею линии обороны Евросоюза от угроз со стороны России «шипами внутрь».