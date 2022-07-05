Слуцкому и Калашникову присвоили звания чрезвычайных и полномочных послов Депутатам Госдумы Слуцкому и Калашникову присвоили звания чрезвычайных и полномочных послов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий

Депутатам Госдумы Леониду Слуцкому и Леониду Калашникову присвоили звания чрезвычайных и полномочных послов, рассказал NEWS.ru источник в ГД. Собеседник отметил, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Слуцкий возглавляет Комитет ГД по международным делам, Калашников — Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Слуцкому и Калашникову присвоено звание чрезвычайных и полномочных послов указом президента [России]. Это высокая оценка деятельности депутатов, — добавил источник.

Ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.

Накануне Путин присвоил звание Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву. Соответствующий указ с подписью российского главы опубликовали на сайте правовой информации.

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе главы государства говорится, что офицер отмечен высшим званием отличия за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.