Слуцкий заявил о «точке невозврата» в действиях на Украине Слуцкий заявил о невозможности жертвовать людьми ради быстрого результата на Украине

Леонид Слуцкий / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

«Точка невозврата» специальной военной операции РФ пройдена, и быстрых действий на Украине не получилось, заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в ходе встречи ЛДПР с ветеранами боевых действий. По его словам, которые приводит РИА Новости, при этом нет задачи жертвовать людьми для быстрого захвата территорий.

Точка невозврата пройдена, блицкрига не получилось, потому что мы ставим жизнь человека во главу угла. Можно было погубить людей и давно уже взять Киев, но задачи нет делать это ценой человеческой жизни, — заявил политик.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу в личном послании, заявив о возможных путях прекращения конфликта на Украине. По мнению президента республики, санкции Запада против России, введенные из-за военной спецоперации, могут привести к глобальному голоду, падению уровня жизни всего человечества, а также массовой миграции. Лукашенко считает, что всех этих последствий можно избежать благодаря прекращению поставок вооружения Киеву, завершению информационной войны и риторики, приводящей к дискриминации по национальным признакам.