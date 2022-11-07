Слуцкий заявил о соучастии мирового сообщества в преступлениях Киева Депутат Слуцкий: замалчивание преступлений Украины является одним из видов соучастия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений украинской власти является одним из видов соучастия. При этом Киев играет жизнями мирных граждан, отметил он в Telegram.

Утром 6 ноября украинская армия нанесла ракетный удар по Каховской ГЭС, одна из ракет попала в шлюз дамбы.

Ждём реакции мирового сообщества. Тактика тотального замалчивания преступлений режима Зеленского приводит к возникновению угроз техногенного характера и возможности ядерного заражения. И это тоже один из видов соучастия, — считает глава комитета Госдумы по международным делам.

Он добавил, что критический урон плотине не нанесен, однако киевский режим «продолжит свои попытки устроить гуманитарную катастрофу». ВСУ сейчас стремятся подорвать ГЭС, а это может привести к атомной аварии в Запорожье, указал депутат. По его словам, Киев даже прибегает к «ядерному шантажу».

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области из HIMARS. Представитель экстренных служб сообщил, что всего было выпущено шесть ракет: пять из них сбили системы противовоздушной обороны.