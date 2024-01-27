Слуцкий: в России шутят про гражданское противостояние в США под попкорн Слуцкий: Россия будет наблюдать за ситуацией в Техасе, не вмешиваясь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Россия наблюдает за назревающим конфликтом между Техасом и властями США из-за нелегальных мигрантов, но вмешиваться в ситуацию не станет, заявил в своем Telegram-канале глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он добавил, что администрации США стоило бы заниматься внутренними проблемами вместо участия в конфликтах за пределами страны.

Техас на острие мировых новостей. В России шутят про американское гражданское противостояние под попкорн всего остального света или раздачу калачей для техасских революционеров. Сразу разочарую конспирологов в США — не вмешиваемся и не будем вмешиваться! — написал парламентарий.

Он отметил, что кризис в Техасе назрел, пока американские власти занимались «созданием и спонсорством укронацистского режима» и поддерживал действия Израиля против палестинцев. Белый дом начал решать проблему только, когда она вышла на национальный уровень, указал Слуцкий. Он также высказал предположение, что реализация плана Вашингтона по разрешению конфликта может потребовать значительных финансовых затрат и из-за этого ему, возможно придется отказаться от помощи Украине.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что его штат готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ от нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что даже в таком случае власти штата продолжат работу на возведением барьеров на границе.

В середине января Нацгвардия Техаса взяла под контроль участок границы между США и Мексикой, что вызвало недовольство Белого дома. Доступ сотрудникам федеральной пограничной службы при этом был заблокирован. Это произошло на фоне бесконтрольного потока мигрантов в штат.