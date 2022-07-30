Слуцкий: СВО — операция отвоевателей здравого смысла

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Специальная военная операция на Украине направлена не на завоевание территории, ее цель — «отвоевать» русский язык и здравый смысл, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на форуме «Территория смыслов» в Подмосковье. Как считает депутат, операция была единственным возможным решением, передает ТАСС.

Сегодня специальная военная операция — это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, и конечно, это единственное возможное решение, — сказал парламентарий.

Ранее Слуцкий отметил, что в случае если переговоры между Москвой и Киевом будут возобновлены, российская сторона выдвинет более жесткие условия. Это будет касаться и демилитаризации, и денацификации, и сроков исполнения этих требований.

Депутат также заявлял, что референдумы на территориях Украины об их будущем статусе нужно проводить одновременно. Он добавил, что в Луганской Народной Республике право решать свою судьбу остается за местным населением. Слуцкий назвал волеизъявление граждан ЛНР по территориальному вопросу «суверенным решением суверенной страны».