Слуцкий: Россия готова преподать Западу мастер-класс миротворчества Депутат Слуцкий заявил о готовности России преподать Западу мастер-класс миротворчества

Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия и ее президент вполне могут преподать всему коллективному Западу мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии. Так глава думского комитета по международным делам высказался в Telegram по итогам трехсторонних переговоров в Сочи.

Лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев 31 октября в Сочи заявили о важности активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

По мнению Слуцкого, Москва «последовательно и эффективно» примеряет две соседние республики Закавказья.

Нашим оппонентам стоит взять на вооружение такой опыт, а не впадать в очередной русофобский раж. По крайней мере, исходя из карабахского кейса, Россия и ее президент вполне могут всему коллективному Западу преподать мастер-класс миротворчества и реальной дипломатии, — подчеркнул депутат.

Ранее Владимир Путин заявил, что будущий мирный договор Азербайджана и Армении станет результатом компромисса с обеих сторон. Россия со своей стороны поддержит любые усилия, которые будут направлены на урегулирование ситуации между Баку и Ереваном, отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Сочи.