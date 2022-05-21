Слуцкий рассказал, сможет ли Россия отразить атаку НАТО Слуцкий: Россия сможет отразить прямую атаку НАТО

Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Россия сможет отразить прямую атаку НАТО, хотя такое столкновение маловероятно, заявил председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передаёт РИА Новости. Он также призвал «не фантазировать» на тему возможного введения сил НАТО в западную Украину.

Реакции России в случае, если НАТО введет силы на западную часть Украины? Не надо на эту тему фантазировать. Россия сможет отразить любой напор любых враждебных нам сил... По нашему военному потенциалу, по нашему человеческому потенциалу, мы самая боеготовная держава на планете, — сказал Слуцкий журналистам.

21 мая стало известно, что российские ракеты «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожили предназначенную для ВСУ крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы.Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ разбили три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады теробороны.