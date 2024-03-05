Слуцкий рассказал, о чем свидетельствует отставка Нуланд Слуцкий: отставка Нуланд стала признанием провала антироссийского курса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Отставка замгоссекретаря США по внешнеполитическим вопросам Виктории Нуланд представляет собой признание провала антироссийского курса, заявил в своем Telegram-канале глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, Нуланд можно назвать «американской антимузой» Майдана 2014 года, следствием которого стал и нынешний российско-украинский конфликт.

Отставка Нуланд — по сути, признание провала антироссийского курса нынешней администрации Байдена. Со всеми вытекающими для нее <...> последствиями, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что Нуланд уведомила его о своей отставке. По его словам, после этого ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

В свою очередь американист Борис Межуев предположил, что Киеву не стоит ожидать серьезных последствий после отставки Нуланд. По его словам, отставка вызвана провалом контрнаступления ВСУ, которое бывший замгоссекретаря всячески поддерживала. Он также подчеркнул, что после провала контрнаступления Нуланд не получила позиции первого заместителя госсекретаря, на которую рассчитывала.