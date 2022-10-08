Слуцкий рассказал, каким должен быть ответ на подрыв Крымского моста Слуцкий: ответ на подрыв Крымского моста должен быть жестким, но не обязательно в лоб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Ответ на подрыв Крымского моста должен быть жестким, но не обязательно «в лоб», такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, если подтвердится «украинский след», то последствия окажутся «неотвратимыми».

Если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ должен быть жесткий, но не обязательно в лоб. У России большой опыт борьбы с террористами, это должны очень хорошо понимать и те, кто использует их методы, — заявил Слуцкий.

Он указал, что реакция Киева и его западных партнеров подтверждает украинский след в организации атаки. При этом лидер ЛДПР подчеркнул, что Россия восстановит инфраструктуру в кратчайшие сроки, а недоброжелателям не удастся посеять панику или разрушить транспортное сообщение с полуостровом.

Крым обеспечен всем необходимым, а стойкости крымчан можно позавидовать, — отметил Слуцкий.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев указал, что коллективный Запад объявил России войну на уничтожение и ведет ее всеми возможными способами, в том числе и террористическими. По его словам, если адекватно не отвечать на такие атаки, то можно дождаться, что «нам взорвут Кремль».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.