Слуцкий рассказал, что обсуждал на закрытой встрече с Путиным Слуцкий на закрытой встрече обсудил с Путиным вопросы СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе закрытой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после общения с главами думских фракций 15 декабря лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обсудил с руководителем государства вопросы сегодняшней партийной архитектуры и СВО, об этом сам депутат рассказал ТАСС. Он также отметил, что представители ГД в разговоре с главой государства коснулись многих актуальных проблем, в том числе по демографии и селу.

Закрытая встреча на то и закрытая, чтобы не говорить о деталях. Говорили и касались вопросов и сегодняшней партийной архитектуры в стране, специальной военной операции, — сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что «президент слышит лидеров парламентских фракций». Также Слуцкий утвердительно ответил на вопрос агентства, поднималась ли тема предстоящей президентской кампании, однако детали приводить не стал. Кроме того, он отказался отвечать на вопрос, будет ли сам выдвигаться кандидатом в президенты от ЛДПР, указав, что подобные предложения ему поступали.

19 декабря пройдет предвыборный съезд ЛДПР. Выборы главы государства назначены на 15-17 марта 2024 года.

Путин объявил о решении баллотироваться 8 декабря. После церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Кремле Герой ДНР Артем Жога обратился к президенту с просьбой о выдвижении. Путин сказал, что у него были «разные мысли», но пришло время «принимать решение».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в ходе избирательной кампании Путин будет больше ездить по стране и общаться с людьми. По словам представителя Кремля, в этот раз у президента будет более интенсивный и разбросанный по географии график.