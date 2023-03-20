Слуцкий рассказал, чем закончится вмешательство Польши в СВО Слуцкий: вмешательство Польши в спецоперацию РФ приведет к началу третьей мировой войны

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Глава фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что прямое вмешательство Польши в спецоперацию РФ на Украине может привести к началу Третьей мировой войны. Так парламентарий прокомментировал заявление посла Польши во Франции о том, что Варшава будет вынуждена вступить в конфликт в случае проигрыша на Украине. Слуцкий отметил, что посол превысил свои полномочия подобными заявлениями.

Прямое участие Польши в украинском конфликте, неважно — при поражении Киева или до его капитуляции — будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны. Истина, которую не могут не понимать в столицах стран — членов Альянса, — написал Слуцкий.

По его словам, Польшу не привлекает перспектива войны с Россией, так как это приведет «к самоубийству Запада». Он добавил, что фраза посла из интервью французскому телеканалу переведена «весьма четко и слабо подразумевает двоякие толкования».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал самонадеянным заявление посла Польши о вступлении в украинский конфликт в случае поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Парламентарий добавил при этом, что вся «смелость» поляков держится на поддержке США. Он при этом выразил свое сомнение по поводу готовности США вступать в конфликт с Россией.