Слуцкий: проект Киева по гарантиям безопасности направлен на эскалацию

Фото: Пресс служба ГД РФ

Леонид Слуцкий

Каждый из пунктов проекта рекомендаций по гарантиями безопасности Украины направлен на дальнейшее обострение конфликта и вовлечение в него стран — членов НАТО и их союзников, а не на его разрешение, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он выразил надежду, что у западных партнеров Киева есть понимание, что документ направлен против ядерной державы и «под чем им предлагается подписаться», передает ТАСС.

Проект «Киевского соглашения по безопасности» — это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме. Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации, — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что документ, по сути, предлагает закрепить идею продвижения военной инфраструктуры Запада к российским границам. Кроме того, по мнению председателя ЛДПР, пункт о праве Киева вступить в НАТО «подтверждает правильность и своевременность решения» о проведении спецоперации на Украине.

13 сентября офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности Украины. В выложенном на сайте главы государства документе под названием «Киевский договор по безопасности» в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.

Отмечается, что договор должен быть гарантирован «группой международных партнеров» и предполагает «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях», а также поставках военного снаряжения, оружия и разработке законодательной базы, позволяющей конфискацию активов для возмещения ущерба.