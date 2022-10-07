Слуцкий призвал Запад унять Зеленского после его слов об ударах по России Слуцкий призвал Запад унять «наркотические фантазии» Зеленского

Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Западу пора унять «наркотические фантазии» украинского президента Владимира Зеленского. Последнего в Telegram он назвал «слетевшей с катушек» марионеткой Запада после слов Зеленского о превентивных ударах по России.

Постоянные члены Совбеза ООН <...> подписали в начале года заявление о том, что атомная война никогда не должна быть развязана и победителей быть в ней не может. Россия остается ему привержена. Надеемся на трезвомыслие остальных подписантов. Да, и Западу пора уже наконец унять наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки, — подчеркнул депутат Госдумы.

Он добавил, что украинский президент находится в агонии и пытается втянуть «своих хозяев в ядерную риторику», хотя на Западе появляются голоса за решение украинского конфликта не только на «поле боя».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара НАТО по РФ, заявила, что Запад разжигает ядерную войну. Она отметила, что марионеточный и неуравновешенный Зеленский превратился в «монстра, руками которого могут уничтожить планету».