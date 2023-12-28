Слуцкий призвал признать русофобию уголовным преступлением

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Русофобию пора признать уголовно наказуемым деянием, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, Госдума готова предложить соответствующие поправки в законодательство.

Говорим об этом еще с прошлого года и на разных уровнях! Ответственность здесь должна быть суровой. Готовы предложить поправки в законодательство, — подчеркнул Слуцкий.

Глава комитета подчеркнул, что в первую очередь нужно провести ревизию миграционного законодательства для упрощения возвращения в Россию. Особенно это касается тех, кого развал Советского Союза застал в бывших советских республиках, которые сейчас активно дискриминируют русскоязычное население.

Ранее власти Латвии заявили, что планируют депортировать из страны более тысячи граждан России, не сдавших экзамен на знание латышского языка. Глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе уточнила, что из-за новых требований закона об иммиграции республику могут покинуть 3255 россиян, в том числе пенсионеры, живущие в республике еще с советских времен. По ее словам, они уже получили соответствующие уведомление.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии ищет способы депортации жителей страны за решение получить российское гражданство. Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас, такое решение принято в связи с возможной поддержкой терроризма этими гражданами и соответствующей угрозой республике.