Слуцкий предостерег подстрекателей конфликта Азербайджана и Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

«Внешним игрокам» лучше не пытаться подстрекать конфликт Азербайджана и Армении, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий призвал добиваться выполнения соглашений о прекращении огня и возврата к переговорам.

Очередное обострение на границе Армении и Азербайджана. Россия почти два года назад — 9 ноября 2020 года — выступила основным посредником при достижении мирных договорённостей по Карабаху. В регионе остаются наши миротворцы. И конфликт все же нужно завершать миром и за столом переговоров. Мы остаёмся на этих позициях и готовы вновь оказывать все необходимое содействие. Потенциал в этой сфере далеко не исчерпан. И здесь предостерег бы внешних игроков от подстрекательства одной из сторон. Необходимо добиваться выполнения соглашений о прекращении огня и возврата к переговорному процессу, — рассказал Слуцкий.

Ранее Организация Договора о коллективной безопасности сообщила о начале работы по задействованию механизмов организации для урегулирования сложившейся ситуации на границе Азербайджана и Армении, подчеркнув недопустимость применения силы. ОДКБ призывает Баку и Ереван к политико-дипломатическому урегулированию ситуации.

Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что в данном случае речь идет прежде всего о реакции России, которая должна не допустить конфликта любыми способами. По его словам, России следует проверить сведения о крупномасштабных потерях среди военнослужащих Армении и привести в боевую готовность российскую базу в Гюмри, что является вполне естественной реакцией на обострение обстановки. Тем не менее он выразил надежду на то, что обострение удастся купировать дипломатическими средствами.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана рассказали о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. В министерстве добавили, что в результате боестолкновения есть потери среди личного состава.