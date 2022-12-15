Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале предложил ввести на законодательном уровне ответственность за русофобию вплоть до уголовной. Он добавил, что необходима единая система защиты граждан, подвергшихся преследованию в других государствах.

Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ, — сообщил он.

По его словам, в последние годы обостряется нездоровая тенденция необоснованного задержания россиян за рубежом.

Безусловные лидеры здесь США, которые развернули охоту за нашими соотечественниками по всему миру, — отметил Слуцкий.

Вследствие чего он призвал подробно информировать россиян об опасностях при выезде в недружественные страны.

Ранее депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев призвал губернаторов российских регионов запретить местным чиновникам выезд за рубеж на новогодние праздники. По мнению парламентария, следует учесть текущую обстановку в стране и мире и рекомендовать сотрудникам отдых в пределах страны.

По мнению депутата, это вопрос не только этики, но и безопасности, поскольку «никто не может гарантировать полную безопасность нашим гражданам — чиновникам, особенно в условиях развязанной во всем мире оголтелой русофобии и гибридной формы войны»