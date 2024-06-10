Слуцкий попросил Путина увековечить имя полярника Чилингарова Слуцкий попросил Путина присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Артур Чилингаров

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к президенту России Владимиру Путину с обращением, в котором попросил увековечить имя исследователя, депутата Госдумы, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова, передает РИА Новости со ссылкой на поступивший в распоряжение агентства документ. В нем глава политической силы предлагает присвоить имя полярника Северному морскому пути.

В обращении сказано, что Чилингаров внес неоценимый вклад в исследование полярных территорий, так как прекрасно понимал их стратегическое значение. Исследователь много лет трудился над созданием нормативной базы, определяющей правовой статус и регламентирующей организацию плавания судов в акватории Северного морского пути.

Присвоение Северному морскому пути имени Чилингарова станет не только данью уважения к нему, заявил Слуцкий РИА Новости. По его словам, на его примере будут воспитываться новые поколения будущих первооткрывателей, мечтающих совершить невероятный научный прорыв.

Артур Николаевич воспитал не одно поколение полярников, для которых был и останется кумиром навсегда. Бывали с ним в совместных экспедициях и на Северном полюсе, и на Южном. Уверен, пример Чилингарова воодушевит еще многих, — подчеркнул Слуцкий.

Депутат Госдумы Чилингаров ушел из жизни 1 июня. Президент России Владимир Путин в связи с его смертью выразил глубокие соболезнования. Глава государства отметил его огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.