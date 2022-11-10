«Россия обязательно вернется»: Слуцкий об отводе войск из Херсона Слуцкий пообещал, что Россия обязательно вернется в Херсон

Фото: Пресс-служба Госдумы

Леонид Слуцкий

Депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что Россия обязательно вернется в Херсон, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что решение оставить город сейчас оправдано, так как есть информация о том, что украинские власти готов взорвать Каховскую ГЭС. Политик подчеркнул, что Запад сконцентрировал на Украине невероятное количество новейшего летального оружия.

Отвод войск с правого берега — вынужденное решение. Правильное. Исходя из того, чтобы сохранить жизни военнослужащих. Мы обязательно вернемся... Есть информация о том, что киевский режим готов взорвать Каховскую ГЭС, Херсон окажется затоплен. Под угрозой будут тысячи и тысячи жизней. С этой точки зрения решение непростое, но оправданное, — заявил Слуцкий.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что Херсон — тяжелая боевая территория, о чем было известно с самого начала операции. Он подчеркнул, что Суровикин поступил как «настоящий боевой генерал», не боящийся критики, и что именно ему отвечать за солдат, «ему виднее».