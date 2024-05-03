Слуцкий озвучил главные задачи нового правительства России Слуцкий призвал новое правительство плотнее заняться вопросами миграции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru заявил, что новое российское правительство должно в первую очередь заняться вопросами миграции в стране. Он утверждает, что необходимо создать отдельный орган власти, который будет контролировать потоки иностранных граждан в РФ.

Нужно вести жесткую миграционную политику: просеивать и контролировать тех, кто приезжает работать в Россию, их занятость, места проживания. На улицах городов и поселков нашим гражданам должно быть комфортно и безопасно, — объяснил Слуцкий.

Лидер ЛДПР также отметил необходимость развития демографии и рождаемости. Он утверждает, что в стране нужно учредить Министерство демографического развития, которое займется разработкой и реализацией межотраслевых мер, необходимых для развития этой сферы.

Слуцкий также призвал создать в правительстве блок, контролирующий выполнение поручений президента, касающихся развития российских регионов. По его мнению, в этом вопросе важно сделать акцент на сокращении социально-экономического разрыва между субъектами. Кроме того, в стране должен появиться стандарт жизни, например, в медицине, образовании, отдыхе и культуре.

Безусловно, необходимо усиливать блок технологий и инноваций. Новые технологии должны внедряться повсеместно в медицину, образование, промышленность, сферу обеспечения безопасности. <...> Особое внимание — внешней политике и укреплению международного статуса России, продвижению русского языка и русской культуры, — заключил Слуцкий.

Ранее стало известно, что Госдума может утвердить премьер-министра 10 мая этого года в случае получения представления от президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что 13 мая может быть завершено утверждение нового состава правительства.