Слуцкий ответил Шредеру на предложение покинуть Донбасс и Новороссию Слуцкий: никакого торга в отношении Донбасса и Новороссии быть не может

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любые переговоры в отношении Донбасса и Новороссии недопустимы, написал глава комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Он заявил об этом в ответ на мнение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, что Россия должна покинуть эти регионы для урегулирования украинского конфликта.

При всем уважении к господину Шредеру, здесь наши позиции разойдутся диаметрально противоположно. Никакого переговорного торга в отношении Донбасса и Новороссии быть не может. Это наша русская земля, это Россия! — подчеркнул Слуцкий.

По словам парламентария, заявление Шредера показывает, что многие страны Европы устали от украинских просьб о финансовой и военной помощи. Они уже не верят в возможность победы Киева на военном поле, отметил Слуцкий.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что переговоры Украины и России возможны при соблюдении шести условий. Так, он предложил Киеву капитулировать, а президенту Владимиру Зеленскому — приехать в Москву. Кроме того, военкор заявил, что должны быть амнистированы все участвующие в боевых действиях против Киева украинцы и проведены всеобщие выборы. Кроме этого, Украине необходимо признать новые регионы РФ, Харьковскую и Одесскую области как часть России.