Слуцкий ответил на вопрос о выдвижении на выборы президента Слуцкий заявил, что решение о его участии в выборах президента примет съезд ЛДПР

Фото: ЛДПР

Леонид Слуцкий

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил NEWS.ru, что решение о его участии в выборах главы государства будет принято на съезде ЛДПР. Так он ответил на вопрос, будет ли баллотироваться в президенты. Слуцкий добавил, что партии без выборов не попадают в высшую политическую лигу.

Этот вопрос будет решать только съезд ЛДПР после объявления старта президентской выборной гонки. Выборы для любой партии — это экзамен. Без экзаменов не берут в вузы, не переводят в следующий класс в школе, а партии без выборов не попадают в высшую политическую лигу, — заявил он.

Слуцкий добавил, что лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов уже сообщил общественности, что не пойдет на выборы.

Мы его примеру следовать не будем и торопиться с заявлениями не будем, — заключил лидер ЛДПР.

Ранее Слуцкий заявил, что ЛДПР намерена при помощи искусственного интеллекта создать политический алгоритм «Жириновский». Для этого будут исследованы научные труды и речи бывшего лидера фракции.

Кроме того, нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире, так что «Жириновский» сможет давать оценки и прогнозы для успешного развития России и других стран.