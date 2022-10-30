Слуцкий ответил на призывы Запада к России вернуться к зерновой сделке Слуцкий: призывать к возобновлению зерновой сделки нужно Киев, Вашингтон и Лондон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Причины приостановки Россией участия в реализации зерновой сделки неприглядны для Запада, учитывая его вовлеченность в украинский конфликт, написал в своем Telegram-канале глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, к возобновлению соглашения нужно призывать не Москву, а Киев, Вашингтон и Лондон.

НАТО и страны Запада призвали Россию вернуться в зерновую сделку. Чтобы продовольствие могло «дойти до тех, кто в нем больше всего нуждается». Вспомнили о нуждающихся? Или на самом деле забеспокоились о своей шкуре? Но прежде, чем к чему-то призывать и кого-то обвинять, стоит посмотреть на причины, а не на закономерное следствие. А они весьма неприглядны, в том числе с учетом вовлеченности того же Запада в украинский конфликт, — отметил он.

Слуцкий заявил, что украинские власти подключили к ядерному шантажу еще и продовольственный, а Запад продолжает выступать «пособником шантажистов».

Он также подчеркнул, что Киев и Лондон своими действиями снова спровоцировали возможность продовольственного кризиса.

Да и сама «зерновая сделка» все это время вызывала большие вопросы, когда суда из портов Украины отправлялись не в развивающиеся страны, а почти на 100% уходили в ЕС, — добавил Слуцкий.

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что для возвращения Москвы к зерновой сделке необходимо сначала провести тщательное расследование инцидента, произошедшего в акватории Черноморского флота. По его словам, этот случай нарушает все установленные ранее договоренности, поэтому о перезапуске поставок зерна говорить рано.

29 октября Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке на неопределенный срок. Основанием для этого послужила атака украинских воздушных и морских беспилотников на Севастополь.